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Akaryakıt fiyatları! 15 Ağustos Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 15 Ağustos 2026 tarihindeki güncel verilerle dikkat çekiyor. Benzin fiyatı 71.435 TL, motorin fiyatı ise 79.66875 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara, uluslararası enerji piyasalarındaki değişimlere ve şehirdeki bayilerin fiyat politikalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Tüketiciler bu durumdan etkilenirken, akaryakıt fiyatlarındaki belirsizlik ekonomik dengeyi de sarsabiliyor.

Akaryakıt fiyatları! 15 Ağustos Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları 15 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla merakla takip ediliyor. Bugün benzin fiyatı 71.435 TL oldu. Motorin fiyatı ise 79.66875 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Tüketiciler, benzin ve motorin gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki artış ve azalışlardan etkileniyor. Bu durum ekonomik dengeyi de etkileyebiliyor.

Benzin ve motorin fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık göstermekte. Her şehirdeki bayilerin kendi fiyat politikaları var. Akaryakıt maliyetlerinin mevcut durumu bu fiyatlarla doğrudan bağlantılı. Rekabet ortamı da etkili bir unsur. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum fiyat istikrarını özendirebilir. Böylece sektördeki fiyatlar daha düzenli bir seyir izleyebilir. Akaryakıt fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi, tüketicileri zor durumda bırakıyor. Bilinçli bir şekilde alım yapmalarını güçleştirebilir.

Akaryakıt fiyatları! 15 Ağustos Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
79.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
71.44
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.81
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.91
Gazyağı
77.96
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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