Akaryakıt fiyatları! 15 Aralık Pazartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 54.3775 TL oldu. Motorin fiyatları ise 53.03125 TL olarak belirlendi. Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Bu değişim piyasa koşullarına bağlı. Döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları da etkili oluyor. Özellikle büyük şehirlerde fiyatlar doğrudan etkileniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde, tüketicilerin cep bütçeleri üzerindeki etkileri gözlemleniyor.

Bu dönemde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar mevcut. Bazı bölgelerde ve akaryakıt bayilerinde fiyatlar değişiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde fiyatlar güncelleniyor. Bu güncellemeler zamlar ya da indirimlerle gerçekleşiyor. Dağıtıcılar, bayilerine tavan fiyat uyguluyor. Bu uygulama, piyasa dengesini sağlamaya yönelik. Ancak bireysel bayilerin son fiyatları üzerinde etkili olduğu görülüyor. Akaryakıt tüketicileri için fiyatların değişkenliği büyük bir sorun. Güncel fiyatları takip etmek bu süreçte hayati önem taşıyor.