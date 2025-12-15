FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 15 Aralık Pazartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde benzin fiyatları 54,3775 TL, motorin fiyatları ise 53,03125 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatlarından etkileniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar sıkça güncelleniyor. Tüketicilerin bütçeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olan bu değişkenlik, bireysel bayilerin uyguladığı tavan fiyatlarla da ilişkilidir. Fiyatlar arasındaki farklılık dikkat çekiyor.

Ezgi Sivritepe

15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 54.3775 TL oldu. Motorin fiyatları ise 53.03125 TL olarak belirlendi. Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Bu değişim piyasa koşullarına bağlı. Döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları da etkili oluyor. Özellikle büyük şehirlerde fiyatlar doğrudan etkileniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde, tüketicilerin cep bütçeleri üzerindeki etkileri gözlemleniyor.

Bu dönemde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar mevcut. Bazı bölgelerde ve akaryakıt bayilerinde fiyatlar değişiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde fiyatlar güncelleniyor. Bu güncellemeler zamlar ya da indirimlerle gerçekleşiyor. Dağıtıcılar, bayilerine tavan fiyat uyguluyor. Bu uygulama, piyasa dengesini sağlamaya yönelik. Ancak bireysel bayilerin son fiyatları üzerinde etkili olduğu görülüyor. Akaryakıt tüketicileri için fiyatların değişkenliği büyük bir sorun. Güncel fiyatları takip etmek bu süreçte hayati önem taşıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.03
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.38
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.13
Gazyağı
44.91
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

