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Akaryakıt fiyatları! 15 Haziran Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 15 Haziran 2026 itibarıyla sırasıyla 63.00 TL ve 66.36 TL seviyelerine yükselmiştir. Bu artış, global enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ile yerel ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Farklı büyük şehirlerde akaryakıt fiyatlarının çeşitliliği dikkat çekmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde bayilerin uyguladığı fiyat stratejileri, araç sahiplerinin bütçelerini etkilemektedir. Akaryakıt maliyetlerinin izlenmesi önem taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 15 Haziran Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 15 Haziran 2026 tarihi itibarıyla belirli seviyelere ulaşmıştır. Benzin fiyatı 63.00 TL'ye, motorin fiyatı ise 66.36 TL'ye yükselmiştir. Bu fiyatlar, global enerji piyasalarındaki dalgalanmalarla yerel ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Dolayısıyla, akaryakıt maliyetlerinin dikkatli takip edilmesi gerekmektedir. Araç sahipleri için bu durum önem arz etmektedir. Olumsuz hava koşulları da fiyatların belirlenmesinde rol oynamaktadır.

Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde farklı bayilerde fiyatlar farklılık arz etmektedir. Bu değişiklikler, bayilerin kendi politikalarına göre şekillenmektedir. Yerel rekabet de fiyatları etkilemektedir. Çapraz fiyatlandırma uygulamaları, dağıtıcılar tarafından kullanılmaktadır. Bayilik sözleşmeleri dahilinde tavan fiyatlar belirlenmektedir. Bu şekilde maliyet kontrolü sağlanmaktadır. Akaryakıt fiyatları, piyasa dinamiklerine bağlı olarak dalgalı bir seyir izlemektedir. Kullanıcılar açısından bu durum bütçeleri doğrudan etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları! 15 Haziran Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.37
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.1
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.91
Gazyağı
68.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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