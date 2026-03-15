Akaryakıt fiyatları! 15 Mart Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

15 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatı 61.41 TL’dir. Motorin fiyatı ise 65.89 TL olarak kaydedilmiştir. Akaryakıt fiyatları uluslararası piyasalardaki ham petrol fiyatlarına bağlıdır. Ayrıca döviz kurları ve ülke içerisindeki ekonomik şartlar da fiyatları etkiler. Bu nedenle, tüketiciler benzin ve motorin gibi akaryakıt türlerinde büyük fiyat değişiklikleri ile karşılaşabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösterir. İstasyonlar ve distribütörler arasında fiyatlar değişkenlik arz eder. Akaryakıt pompa fiyatları zam ve indirimlere bağlı olarak değişir. Bayiler de kendi fiyatlarını belirleme konusunda serbesttir. Dağıtıcılar bayilere tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum piyasa hareketliliğini etkileyebilir. Tüketici tercihleri de dolaylı olarak bu durumdan etkilenir.