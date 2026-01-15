FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 15 Ocak Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 15 Ocak 2026 itibarıyla sırasıyla 53.18625 TL ve 54.76625 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, piyasa dinamikleri ve dış etkenler nedeniyle gün içinde değişiklik gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt fiyatları arasında belirgin farklılıklar bulunuyor. Motorlu kullanıcılar uygun maliyetle yakıt temin etmek için dikkatli olmalı.

Ezgi Sivritepe

Benzin fiyatı, 15 Ocak 2026 itibarıyla 53.18625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 54.76625 TL oldu. Bu fiyatlar, sektördeki dalgalanmalar nedeniyle değişiklik gösterebilir. Dış etkenler, piyasa dinamikleri üzerinde önemli etkilere sahiptir. Kullanıcılar, bu fiyatların her gün yeniden değerlendirildiğini gözlemleyebilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Farklı bayiler arasında ciddi fiyat farklılıkları olabilir. Dağıtıcı firmalar, sözleşmeli bayilerine tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, piyasa koşullarına göre fiyatlandırmada değişiklik yaratır. Akaryakıt almak isteyen motorlu kullanıcıların fiyat sorgulaması önemlidir. Uygun maliyetle yakıt temini için dikkatli olmaları gerekmektedir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.77
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.48
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.44
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.24
Gazyağı
45.97
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
