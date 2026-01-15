Akaryakıt fiyatları! 15 Ocak Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı, 15 Ocak 2026 itibarıyla 53.18625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 54.76625 TL oldu. Bu fiyatlar, sektördeki dalgalanmalar nedeniyle değişiklik gösterebilir. Dış etkenler, piyasa dinamikleri üzerinde önemli etkilere sahiptir. Kullanıcılar, bu fiyatların her gün yeniden değerlendirildiğini gözlemleyebilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Farklı bayiler arasında ciddi fiyat farklılıkları olabilir. Dağıtıcı firmalar, sözleşmeli bayilerine tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, piyasa koşullarına göre fiyatlandırmada değişiklik yaratır. Akaryakıt almak isteyen motorlu kullanıcıların fiyat sorgulaması önemlidir. Uygun maliyetle yakıt temini için dikkatli olmaları gerekmektedir.