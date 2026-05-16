Akaryakıt fiyatları! 16 Mayıs Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Mayıs 2026 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları belirlendi. Benzin fiyatı 65.00375 TL, motorin fiyatı ise 67.44 TL olarak kaydedildi. Bu rakamlar, ülkenin enerji talebi ile uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle belirlendi. Son dönemdeki artışlar, sürücüleri doğrudan etkiliyor. Akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlar, her gün değişiklik gösteriyor. Bu durum, kaçınılmaz bir hal aldı. Bu nedenle, tüketicilerin benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeleri önem taşıyor.

Ülkemizdeki akaryakıt fiyatları, birçok faktörden etkileniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farkları gözlemleniyor. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahipler. Bu yetki, fiyatların değişkenliğini artırıyor. Akaryakıt fiyatları, yerel piyasa koşullarına ve dalgalanmalara dayanarak sürekli değişiklik gösterebiliyor. Bu durum, tüketiciler için önemli bir unsur haline geldi.