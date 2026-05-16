Akaryakıt fiyatları! 16 Mayıs Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları yeniden belirlendi. Benzin fiyatı 65.00 TL, motorin fiyatı ise 67.44 TL olarak kaydedildi. Uluslararası petrol fiyatları ve enerji talebi, bu rakamları etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Tüketicilerin, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatlarını sürekli takip etmeleri önem taşıyor. Sürekli değişen bu fiyatlar, sürücüleri doğrudan etkiliyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

16 Mayıs 2026 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları belirlendi. Benzin fiyatı 65.00375 TL, motorin fiyatı ise 67.44 TL olarak kaydedildi. Bu rakamlar, ülkenin enerji talebi ile uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle belirlendi. Son dönemdeki artışlar, sürücüleri doğrudan etkiliyor. Akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlar, her gün değişiklik gösteriyor. Bu durum, kaçınılmaz bir hal aldı. Bu nedenle, tüketicilerin benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeleri önem taşıyor.

Ülkemizdeki akaryakıt fiyatları, birçok faktörden etkileniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farkları gözlemleniyor. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahipler. Bu yetki, fiyatların değişkenliğini artırıyor. Akaryakıt fiyatları, yerel piyasa koşullarına ve dalgalanmalara dayanarak sürekli değişiklik gösterebiliyor. Bu durum, tüketiciler için önemli bir unsur haline geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.44
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
65
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.63
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.68
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.98
Gazyağı
77.49
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

