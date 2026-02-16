Akaryakıt fiyatları! 16 Şubat Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 57.03875 TL’dir. Motorin fiyatı ise 57.77 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, akaryakıtın piyasa koşulları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Kullanıcılar, fiyatların sık sık güncellendiğine tanık olabilmektedir. Bu durum, benzin ve motorin fiyatlarının sürekli değiştiğini göstermektedir.

Türkiye'nin büyük şehirlerinde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir örnekleri bunun en iyi göstergesidir. Akaryakıt fiyatları, zam ve indirimlere bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu nedenle, tüketicilerin fiyatları takip etmeleri faydalıdır. Akaryakıt dağıtıcıları, kendi bayilerine tavan fiyat belirleyebilir. Bu uygulama, piyasada fiyatlamada belirli bir düzenleme sağlar. Sonuç olarak, farklı illerde benzin ve motorin fiyatları farklı seviyelerde olabilmektedir.