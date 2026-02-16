FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 16 Şubat Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Şubat 2026 tarihinde benzin fiyatı 57.03875 TL, motorin fiyatı ise 57.77 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, piyasa koşulları ve döviz kurlarına göre sık sık güncellenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Tüketicilerin bu fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri önemlidir. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilerine tavan fiyat belirleyerek piyasada düzen sağlamaktadır.

16 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 57.03875 TL’dir. Motorin fiyatı ise 57.77 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler, akaryakıtın piyasa koşulları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Kullanıcılar, fiyatların sık sık güncellendiğine tanık olabilmektedir. Bu durum, benzin ve motorin fiyatlarının sürekli değiştiğini göstermektedir.

Türkiye'nin büyük şehirlerinde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir örnekleri bunun en iyi göstergesidir. Akaryakıt fiyatları, zam ve indirimlere bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu nedenle, tüketicilerin fiyatları takip etmeleri faydalıdır. Akaryakıt dağıtıcıları, kendi bayilerine tavan fiyat belirleyebilir. Bu uygulama, piyasada fiyatlamada belirli bir düzenleme sağlar. Sonuç olarak, farklı illerde benzin ve motorin fiyatları farklı seviyelerde olabilmektedir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.77
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.04
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.98
Gazyağı
49.19
