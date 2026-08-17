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Akaryakıt fiyatları! 17 Ağustos Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Ağustos 2026 itibarıyla benzin fiyatı 71,435 TL, motorin fiyatı ise 79,66875 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, ekonomik koşullar, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Akaryakıt fiyatları! 17 Ağustos Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Ağustos 2026 itibarıyla benzin fiyatı 71,435 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 79,66875 TL'dir. Bu fiyatlar, ekonomik koşullara bağlı olarak değişir. Ayrıca uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da etkilidir. Akaryakıt sektörü, tedarik zincirinin uzunluğu nedeniyle dalgalanmalara açıktır. Rekabet durumu da fiyatların değişkenliğini artırmaktadır.

Motorin ve benzin fiyatları, kullanıcılar üzerinde farklı ekonomik yükler oluşturur. Özellikle büyük şehirlerde fiyatlar arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bu durum sık görülür. Bu farklılıklar, bayi uygulamalarına ve divizyonel stratejilere bağlıdır. Dağıtıcılar, tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, serbest piyasa koşullarında fiyatları etkiler.

Pompa fiyatları, piyasa ve ekonomik gelişmelere göre sürekli değişir. Güncel durum, farklılıklar göstermeye devam etmektedir. Fiyatların dalgalanmasını anlamak için tüm bu etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Akaryakıt sektörü, dinamik bir yapıya sahiptir. Sonuç olarak, tüketiciler için akaryakıt fiyatları dikkate alınması gereken önemli bir konudur.

Akaryakıt fiyatları! 17 Ağustos Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
79.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
71.44
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.81
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.91
Gazyağı
77.96
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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