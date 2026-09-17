Akaryakıt fiyatları! 17 Eylül Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri için önemli bir ekonomik gösterge olmaya devam ediyor. Benzin fiyatı 80,31 TL. Motorin fiyatı ise 100,33 TL olarak belirlendi. Fiyatlar, günlük talep, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Özellikle motorin fiyatının benzin fiyatından belirgin şekilde daha yüksek olması taşıma sektörünü etkiliyor.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde coğrafi konum ve bayilik ilişkileri de önemli bir rol oynuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayilere göre değişiklik gösterebilir. Bu durum, sürücüler için çeşitli seçenekler sunuyor. Dağıtıcı firmalar bayilere tavan fiyat belirleyebilir. Ancak nihai fiyatlar her zaman piyasa koşullarına göre değişiyor. Bu nedenle benzin ve motorin alımında dikkatli bir araştırma yapmak gerekiyor.