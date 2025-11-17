FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 17 Kasım Pazartesi 2025 bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 17 Kasım 2025 itibarıyla sırasıyla 54.84 TL ve 57.59 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt sektöründeki bu fiyat dalgalanmaları, ekonomik göstergelere ve rekabet koşullarına bağlıdır. Büyük şehirlerde fiyat farklılıkları daha belirgindir. Tüketicilerin, akaryakıt alımında maliyetleri düşürmek amacıyla farklı bayilerdeki fiyatları karşılaştırması önem kazanmaktadır. Bu durum, sürücüler için tasarruf fırsatları sunabilir.

Akaryakıt fiyatları! 17 Kasım Pazartesi 2025 bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Akalp

Benzin fiyatı 54.84 TL, motorin fiyatı ise 57.59 TL olarak belirlendi. Bu veriler, 17 Kasım 2025 tarihine aittir. Akaryakıt sektörü dalgalanmalara ve ekonomik göstergelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Fiyat farklılıkları, akaryakıt bayileri arasındaki yerel çeşitlilikten kaynaklanıyor. Rekabet koşulları da bu fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Büyük şehirlerde benzinin ve motorinin fiyatları, kırsal alanlardan farklı olabiliyor. Bu durum, kullanıcılar için önemli bir maliyet unsuru oluşturuyor.

Ülke genelinde akaryakıt pompa fiyatları sürekli değişiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu değişkenlik daha belirgin. Serbest piyasa koşullarında fiyatlar belirleniyor. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının bayiden bayiye değişmesine neden oluyor. Tüketiciler, fiyatları takip etmekte zorluk yaşayabiliyor. Bu nedenle, sürücüler alım yapmadan önce fiyat araştırması yapmalıdır. Farklı bayilerdeki fiyatları karşılaştırmak, tasarruf için faydalı olabilir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.59
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.25
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.73
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.75
Gazyağı
47.72
