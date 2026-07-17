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Akaryakıt fiyatları! 17 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'de benzin fiyatı 65.64625 TL, motorin fiyatı ise 73.0625 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara göre her gün değişim gösterir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bayi bazında fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Tüketicilerin akaryakıt alışverişlerinde mevcut fiyatları kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır. Tavan fiyat uygulamaları, fiyat dinamiklerini etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları! 17 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Türkiye’de benzin fiyatı 65.64625 TL, motorin fiyatı ise 73.0625 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt sektöründeki fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak her gün değişiklik gösterebilir. Kullanıcılar, bu fiyatların yanı sıra bölgesel farklılıkları da göz önünde bulundurmalıdır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları, bayi bazında değişiklik arz edebilir.

Fiyatların belirlenmesinde serbest piyasa koşulları devreye girmektedir. Dağıtıcı firmaların bayilerine tavan fiyat belirleme yetkisi bulunmaktadır. Bu durum, akaryakıt alımında yaşanan fiyat dalgalanmalarını etkilemektedir. Özellikle büyük şehirlerde, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarından nasıl etkilendiği görülmektedir. Bu nedenle, tüketicilerin akaryakıt alışverişlerini yapmadan önce mevcut fiyatları kontrol etmeleri önemlidir.

Akaryakıt fiyatları, zam ve indirimler sonucu sürekli olarak değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatlarının farklı bayilerde değişkenlik göstermesi mümkündür. Dağıtıcılar, bayilik anlaşmalarına göre kendi bayileri için tavan fiyat belirleme hakkına sahiptir. Bu durum, piyasadaki fiyat dinamiklerini etkileyebilir.

Akaryakıt fiyatları! 17 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
73.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
65.65
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
39.89
Gazyağı
73.99
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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