Haziranda yılın en yüksek konut satışı! Kredili alımlar hızlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye genelinde haziranda toplam 129 bin 979 konut satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8'lik artışa işaret etti.

Haziran ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 43 bin 406'ya, ikinci el konut satışları ise yüzde 12,5 yükselişle 86 bin 573'e çıktı. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 33,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 66,6 olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,1 artarak 25 bin 993 oldu. Aynı dönemde diğer konut satışları ise yüzde 7,1 artışla 103 bin 986 olarak gerçekleşti. Böylece toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 20, diğer satışların payı ise yüzde 80 seviyesinde oluştu.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre haziranda 2025'in aynı ayına kıyasla ilk el konut satışları yüzde 1,5, ikinci el konut satışları ise yüzde 8,6 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 2,3, ikinci el konut satışları yüzde 0,9 arttı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 20,1 YÜKSELDİ

Haziranda yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 2 bin 15 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 381 ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 170'er konutla Ukrayna ve İran vatandaşları izledi.

İLK 6 AYDA TABLO NASIL ŞEKİLLENDİ?

Bu yılın ocak-haziran döneminde ilk el konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 221 bin 487 oldu. Aynı dönemde ikinci el konut satışları yüzde 4,8 azalışla 478 bin 29'a geriledi. Böylece yılın ilk yarısında satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalışla 699 bin 516 olarak kaydedildi.

İpotekli konut satışları yılın ilk 6 ayında yüzde 32,2 artışla 142 bin 794'e yükselirken, diğer konut satışları yüzde 9,3 azalışla 556 bin 722 oldu. Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 9,2 azalarak 9 bin 83 olarak hesaplandı.

İŞ YERİ SATIŞLARI DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Haziranda Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 artarak 5 bin 126, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 14,6 artışla 11 bin 439 oldu. Böylece toplam iş yeri satışları yüzde 19,2 yükselişle 16 bin 565 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ipotekli iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,7 artarak 745 olurken, diğer iş yeri satışları yüzde 17,2 artışla 15 bin 820 olarak kayıtlara geçti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla ilk el iş yeri satışları yüzde 4,9 artarken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 6,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 4, ikinci el iş yeri satışları yüzde 1,4 arttı. Ocak-haziran döneminde ilk el iş yeri satışları yüzde 0,5 azalarak 23 bin 894, ikinci el iş yeri satışları yüzde 7 gerileyerek 61 bin 634 oldu.

Böylece yılın ilk 6 ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 azalışla 85 bin 528 olarak hesaplandı. Aynı dönemde ipotekli iş yeri satışları yüzde 66,6 artışla 4 bin 5'e yükselirken, diğer iş yeri satışları yüzde 7,3 azalışla 81 bin 523 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır