BİM'e mutfak ürünleri geliyor! 24 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e bu hafta mutfaktan banyoya, ev tekstilinden giyime geniş bir ürün yelpazesi geliyor. Paşabahçe’nin cam meşrubat bardakları, servis tabakları ve borcam fırın tepsisinin yanında pratik saklama kapları ve banyo organizerleri raflarda. Ev tekstilinde çift kişilik nevresim setleri, sıvı geçirmez alezler ve şık koltuk örtüleri öne çıkıyor. Ayrıca Kiğılı Dynamic kot pantolonlar, DAGİ iç giyim ürünleri, şortlu pijama takımları ve yazlık şapkalar da avantajlı fiyatlarla sunuluyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Çift kişilik dijital baskılı nevresim seti 799 TL
- Çift kişilik dijital baskılı nevresim seti 799 TL
- Kiğılı DyanamiC kot pantolon erkek M/L 699 TL
- Tek kişilik sıvı geçirmez alez ~100x200+30 cm 389 TL
- Çift kişilik sıvı geçirmez alez ~160x200+30 cm 499 TL
- DAGİ tek kişilik lastikli penye çarşaf ~100x200+30 cm 259 TL
- DAGİ çift kişilik lastikli penye çarşaf ~160x200+30 cm 379 TL
- Ayak havlusu ~50x70 cm 179 TL
- Kaşmir Halı Coco paspas ~40x60 cm 229 TL
- Kiğılı DyanamiC polo yaka tshirt M, L, XL 369 TL
- Şortlu pijama takımı erkek S, M, L, XL 299 TL
- Şortlu pijama takımı kadın S, M, L, XL 269 TL
- Koltuk örtüsü ~170x200 cm 185 TL
- Katlanabilir hasır şapka kadın 199 TL
- Hasır şapka kadın 199 TL
- Merserize şapka kadın 129 TL
- Kulaklı şapka çocuk 199 TL
- Yıkamalı kep 119 TL
- Sofra bezi ~140x140 cm 59 TL
- Mutfak havlusu ~40x60 cm 69 TL
- DAGİ dantelli Brazilian külot kadın M, L, XL, 2XL, 3XL 99 TL
- Kaşkorse atlet kadın M, L, XL 129 TL
- Penye babet çorap çeşitleri kadın 25 TL
- Bambu patik çorap çeşitleri erkek 3'lü 109 TL
Moda kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Tek fiyat mutfak / banyo ürünleri farklı çeşitlerde 35 TL
- Tek fiyat mutfak / banyo ürünleri farklı çeşitlerde 35 TL
- Ahşap görünümlü kirli sepeti ~55 L 379 TL
- Delikli çamaşır selesi ~38 L 169 TL
- Okyanus Home hazneli sıvı sabunluk 139 TL
- Okyanus Home kova-fırça seti 479 TL
- 2 katlı siyah metal üçgen köşelik 239 TL
- Slim askı seti 10'lu 59 TL
- İnci askı seti 5'li 85 TL
- Vantuzlu kaydırmaz banyo paspası ~36 x 69,5 cm 199 TL
- Clean & Clear püsküllü toz alma ürün çeşitleri 89 TL
- Clean & Clear standlı hazneli bulaşık fırçası 139 TL
- Deterjan/tablet kutusu ~2,6 L 99 TL
- Temizlik ürün çeşitleri 45 TL
- Tek fiyat fırça çeşitleri 25 TL
- Tuvalet fırçası çeşitleri 45 TL
- Yuvarlak banyo taburesi 119 TL
- Mop yedek paspas ucu çeşitleri 39 TL
- Macromax otomatik temizlik seti 319 TL
Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Tek fiyat meşrubat bardağı çeşitleri ~350 cc 35 TL
- Tek fiyat meşrubat bardağı çeşitleri ~350 cc 35 TL
- Paşabahçe Rain büyük kase ~1460 cc 199 TL
- Paşabahçe Rain çukur tabak ~20,6 cm 2'li 179 TL
- Paşabahçe Viola su bardağı ~340 cc 3'lü 179 TL
- Paşabahçe Viola meşrubat bardağı ~430 cc 3'lü 199 TL
- Paşabahçe gravürlü Borcam kare fırın tepsisi ~3150 cc ~29,8 cm 349 TL
- Paşabahçe Rain oval servis tabağı ~24,6 cm 2'li 175 TL
- Paşabahçe Rain servis tabağı ~26,3 cm 2'li 239 TL
- Paşabahçe Echo çay bardağı ~160 cc 6'lı 239 TL
- Paşabahçe Petite Patisserie kapaklı servis tabağı ~26,4 cm 325 TL
- Paşabahçe Elegant dikdörtgen servis tabağı ~27,6x16,2 cm 199 TL
- Paşabahçe Rain oval servis tabağı ~16,6 cm 2'li 109 TL
- Paşabahçe Rain tatlı tabağı ~19,8 cm 4'lü 299 TL
- Paşabahçe Villa Patisserie 2 katlı sunumluk ~2x215 cc 189 TL
- Paşabahçe Elegant oval servis tabağı ~27,8x16,3 cm 199 TL
- Renkli şekilli cam pipet seti 4 pipet + 1 temizleme fırçası 69 TL
- Glass in love çift cidarlı borosilikat bardak ~120 cc 2'li 199 TL
- Cam kahve yanı su bardağı ~160 ml 6'lı 159 TL
- Porselen kase seti ~10 cm 3'lü 119 TL
- Karıştırıcılı sürahi ~2 L 119 TL
- Kapaklı süzgeçli buzdolabı organizeri ~20x32 cm 159 TL
- Saplı saklama kabı ~6 L 99 TL
- Dikdörtgen saklama kabı ~2300 ml 85 TL
- Dikdörtgen saklama kabı ~1400 ml 65 TL
- Gıda saklama kabı ~5 L 129 TL
Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Bu içerik 17 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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