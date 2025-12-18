FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 18 Aralık Perşembe 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Aralık 2025 tarihinde benzin fiyatı 51.63125 TL, motorin fiyatı ise 53.07625 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, enerji piyasasındaki uluslararası gelişmelere göre değişkenlik göstermektedir. Tüketiciler, akaryakıt alımında bayilerin uyguladığı fiyat politikalarını dikkate almalıdır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Dağıtıcı firmaların belirlediği tavan fiyatlar, bu durumu etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları! 18 Aralık Perşembe 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Akalp

18 Aralık 2025 itibarıyla benzin fiyatı 51.63125 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 53.07625 TL’dir. Bu fiyatlar, akaryakıt maliyetleri açısından önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Özellikle benzin ve motorin fiyatları, enerji piyasasındaki uluslararası gelişmelere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tüketiciler bu durumu göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, çeşitli bayilerin uyguladığı fiyat politikaları da dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde farklılık gösterebilir. Bazı bayiler arasında bu farklar belirginleşebilir. Dağıtıcı firmalar, bayilere belirlediği tavan fiyatlarla fiyatları kontrol altına alabilir. Bu durum, akaryakıt alırken hangi bayiden alınacağını belirlemek açısından önemlidir. Piyasalardaki dalgalanmalar, tüketicilere çeşitli seçenekler sunmaktadır. Fiyat değişimleri, bütçe planlamasında dikkatli olmayı zorunlu kılmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret toplantısına saatler kala TÜRK-İŞ'ten açıklama!Asgari ücret toplantısına saatler kala TÜRK-İŞ'ten açıklama!
CANLI BORSA | Borsada son durumCANLI BORSA | Borsada son durum

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.08
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.13
Gazyağı
44.91
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.