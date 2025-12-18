Akaryakıt fiyatları! 18 Aralık Perşembe 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Aralık 2025 itibarıyla benzin fiyatı 51.63125 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 53.07625 TL’dir. Bu fiyatlar, akaryakıt maliyetleri açısından önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Özellikle benzin ve motorin fiyatları, enerji piyasasındaki uluslararası gelişmelere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tüketiciler bu durumu göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, çeşitli bayilerin uyguladığı fiyat politikaları da dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde farklılık gösterebilir. Bazı bayiler arasında bu farklar belirginleşebilir. Dağıtıcı firmalar, bayilere belirlediği tavan fiyatlarla fiyatları kontrol altına alabilir. Bu durum, akaryakıt alırken hangi bayiden alınacağını belirlemek açısından önemlidir. Piyasalardaki dalgalanmalar, tüketicilere çeşitli seçenekler sunmaktadır. Fiyat değişimleri, bütçe planlamasında dikkatli olmayı zorunlu kılmaktadır.