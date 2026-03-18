Akaryakıt fiyatları! 18 Mart Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Mart 2026 tarihinde benzin fiyatı 61.9025 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 65.90375 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaları yansıtıyor. Piyasa koşulları da bu fiyatların belirlenmesinde etkili. Kullanıcılar, akaryakıt alımlarında bu fiyatları dikkate almalı. Bütçelerini buna göre planlamak durumundalar. Motorin fiyatlarındaki artış, taşıma sektöründeki maliyetleri etkileyebilir. Benzin fiyatları da otomobil sahipleri için önemli bir harcama kalemidir.

Ülkemizde akaryakıt pompa fiyatları sürekli değişiyor. Zamlar ve indirimler bu değişkenliği artırıyor. Büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde fiyatlarda farklılıklar gözlemleniyor. Bayilere göre değişkenlik gösterebiliyor. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri kapsamında tavan fiyat belirleyebilir. Bu fiyatlar piyasa koşullarına göre revize edilebilir. Akaryakıt alırken yerel fiyatları takip etmek önemlidir. Bayilerin uyguladığı fiyat politikalarını göz önünde bulundurmak faydalıdır.