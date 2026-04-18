Akaryakıt fiyatları! 18 Nisan Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatları 62.69 TL oldu. Motorin fiyatları ise 71.57 TL seviyesine yükseldi. Bu artış, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaları yansıtıyor. Motorin fiyatları, tarım ve taşımacılık gibi sektörel etkiler yaratıyor. Benzin fiyatlarındaki değişiklikler ise bireysel tüketicileri etkiliyor. Son dönemdeki dalgalanmalar, akaryakıt tüketicileri arasında tartışmalara yol açtı.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişiklik gösteriyor. Benzin ve motorin fiyatları, bölge ve bayi bazında farklılık arz ediyor. Bayilerin belirlediği fiyatlar, serbest piyasa koşullarında oluşuyor. Ancak dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu durum, akaryakıt alımında tüketicilerin karşılaşabileceği fiyat farklılıklarını artırıyor.

Akaryakıt fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi, dikkat edilmesi gereken bir konu. Seyahat planlamaları ve bütçe yönetimi açısından bu durum önem taşıyor. Tüketicilerin, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları göz önünde bulundurması gerekiyor. Fiyat değişimleri, günlük yaşamın farklı alanlarını etkileyebiliyor.