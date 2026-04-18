Akaryakıt fiyatları! 18 Nisan Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatları 62.69 TL, motorin fiyatları ise 71.57 TL olarak belirlendi. Bu artış, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaların etkisini gözler önüne seriyor. Akaryakıt fiyatları, tarım ve taşımacılık gibi sektörleri etkileyip, bireysel tüketicileri de doğrudan etkilemektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Buna bağlı olarak, tüketicilerin akaryakıt alımında karşılaşabileceği farklı maliyetler artmaktadır.

Cansu Çamcı

18 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatları 62.69 TL oldu. Motorin fiyatları ise 71.57 TL seviyesine yükseldi. Bu artış, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaları yansıtıyor. Motorin fiyatları, tarım ve taşımacılık gibi sektörel etkiler yaratıyor. Benzin fiyatlarındaki değişiklikler ise bireysel tüketicileri etkiliyor. Son dönemdeki dalgalanmalar, akaryakıt tüketicileri arasında tartışmalara yol açtı.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişiklik gösteriyor. Benzin ve motorin fiyatları, bölge ve bayi bazında farklılık arz ediyor. Bayilerin belirlediği fiyatlar, serbest piyasa koşullarında oluşuyor. Ancak dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu durum, akaryakıt alımında tüketicilerin karşılaşabileceği fiyat farklılıklarını artırıyor.

Akaryakıt fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi, dikkat edilmesi gereken bir konu. Seyahat planlamaları ve bütçe yönetimi açısından bu durum önem taşıyor. Tüketicilerin, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları göz önünde bulundurması gerekiyor. Fiyat değişimleri, günlük yaşamın farklı alanlarını etkileyebiliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.57
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.69
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.94
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.43
Gazyağı
88.17
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

