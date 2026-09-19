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Akaryakıt fiyatları! 19 Eylül Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 80.3525 TL, motorin fiyatı ise 96.2875 TL olarak belirlenmiştir. Sürücüler için önemli olan bu güncel rakamlar, uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve yerel taleple doğrudan ilişkilidir. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, büyük şehirlerde değişkenlik göstermektedir. Bayilerin uyguladığı fiyat politikaları, pompa fiyatlarında sürekli güncellemelerle etkili olmaktadır, bu nedenle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Akaryakıt fiyatları! 19 Eylül Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatı 80.3525 TL, motorin fiyatı ise 96.2875 TL olarak belirlenmiştir. Bu güncel veriler sürücülerin dikkatini çekiyor. Pazar dinamiklerinin nasıl değiştiğine dair önemli bilgiler sunmaktadır. Akaryakıt sektöründeki fiyatlar, uluslararası petrol fiyatlarından etkilenmektedir. Ayrıca döviz kurları ve yerel talep de önemli faktörlerdir. Benzin ve motorin tedarikindeki dalgalanmalar göz önünde bulundurulmalıdır. Piyasa koşulları sürücüler üzerinde baskı yaratan etkiler oluşturuyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişiklik göstermektedir. Bu değişiklikler bayilerin uyguladığı fiyat politikalarına bağlıdır. Pompa fiyatları zam ve indirimlerle sürekli olarak güncelleniyor. Her bir bayi için farklı fiyatlandırmalar söz konusudur. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum piyasa dengesizliklerini etkileyebilmektedir. Kullanıcılar, benzin ve motorin alımlarında dikkatli olmalıdır. Fiyatların zamanla değişkenlik göstereceği unutulmamalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 19 Eylül Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.29
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.35
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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