Kapat
Akaryakıt fiyatları! 19 Mart Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Mart 2026 itibarıyla benzin litre fiyatı 61,985 TL, motorin fiyatı ise 65,916 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar uluslararası petrol fiyatlarının yanı sıra yerel ekonomik koşullardan da etkilenmektedir. Büyük şehirlerdeki akaryakıt istasyonları arasında fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde, dağıtıcı firmaların belirlediği tavan fiyatlar, tüketicilerin akaryakıt alım kararlarında dikkat etmelerini zorunlu kılmaktadır.

Cansu Çamcı

19 Mart 2026 tarihinde benzin fiyatı litre başına 61,985 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 65,91625 TL olarak gözlemlenmiştir. Bu fiyatlar, uluslararası petrol fiyatlarından etkilenmektedir. Yerel ekonomik dinamikler de fiyatlar üzerinde etkilidir. Günlük değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatları, tüketicilerin bütçelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Akaryakıt istasyonları, farklı lokasyonlarda ve bayilerde değişik fiyatlar uygulamaktadır. Bu fiyatlar, dinamiklerin bir yansıması olarak dikkat çekmektedir.

Ülke genelinde büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler, bu farklılıkları etkileyen bölgesel faktörlere sahiptir. Dağıtıcı firmalar, bayiler için belirledikleri tavan fiyatlarla yönlendirme yapmaktadır. Bu durum, tüketicilerin benzin ve motorin alım süreçlerinde dikkatli olmalarını gerektirmektedir. Şehirler ve bayiler arasında oluşabilecek fiyat farklılıkları, kullanıcılar için belirleyici bir unsur olabilir.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladıCANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
65.92
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
61.99
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.4
Gazyağı
94.48
Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

HSK Kararnamesi yayımlandı: 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK Kararnamesi yayımlandı: 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

OnlyFans’tan servet kazanmıştı! Şimdi ise...

OnlyFans’tan servet kazanmıştı! Şimdi ise...

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

