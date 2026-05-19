FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 19 Mayıs Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatı 65.00 TL, motorin fiyatı ise 67.44 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlar, son piyasa dinamikleri ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara dayanarak şekillenmiştir. Akaryakıt sektöründeki fiyat artışları, indirimler ve istasyonlar arasındaki rekabet, tüketicilerin harcamalarını etkilemektedir. Büyük şehirlerde ise fiyatlar, bayilere göre değişim göstermektedir. Tüketicilerin önemli faktörleri dikkate alarak akaryakıt alması önerilmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 19 Mayıs Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 65.00 TL, motorin fiyatı ise 67.44 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlar, son dönemdeki piyasa dinamikleri ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara göre oluşmuştur. Akaryakıt sektöründeki fiyat artışları ve düşüşleri, tüketicilerin cüzdanları üzerinde doğrudan etki yapmaktadır. Benzin istasyonları arasındaki rekabet de fiyatların şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 19 Mayıs Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

Akaryakıt fiyatları, günlük bazda değişkenlik gösterebilir. Zamlar ve indirimler, bu fiyatların sürekli değişmesine neden olmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, fiyatlar bayilere göre farklılık gösterir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu da piyasa dinamiklerine göre fiyat tavsiyelerini etkiler. Kullanıcıların, akaryakıt fiyatlarını etkileyen unsurları göz önünde bulundurarak alışveriş yapmaları gerekmektedir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İslam Memiş'ten altın için tarih ve rakam 'Rüzgar tersine dönebilir'İslam Memiş'ten altın için tarih ve rakam 'Rüzgar tersine dönebilir'
İngiltere'de işsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde yükseldiİngiltere'de işsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde yükseldi

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.44
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
65
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.63
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.68
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.98
Gazyağı
77.49
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Yılanlı sahne olay yarattı! “Dizi kontrolden çıktı”

Yılanlı sahne olay yarattı! “Dizi kontrolden çıktı”

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.