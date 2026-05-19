Akaryakıt fiyatları! 19 Mayıs Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 65.00 TL, motorin fiyatı ise 67.44 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlar, son dönemdeki piyasa dinamikleri ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara göre oluşmuştur. Akaryakıt sektöründeki fiyat artışları ve düşüşleri, tüketicilerin cüzdanları üzerinde doğrudan etki yapmaktadır. Benzin istasyonları arasındaki rekabet de fiyatların şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Akaryakıt fiyatları, günlük bazda değişkenlik gösterebilir. Zamlar ve indirimler, bu fiyatların sürekli değişmesine neden olmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, fiyatlar bayilere göre farklılık gösterir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu da piyasa dinamiklerine göre fiyat tavsiyelerini etkiler. Kullanıcıların, akaryakıt fiyatlarını etkileyen unsurları göz önünde bulundurarak alışveriş yapmaları gerekmektedir.