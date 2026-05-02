Akaryakıt fiyatları! 2 Mayıs Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatları 63.76 TL, motorin fiyatları ise 71.66 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, piyasa koşulları ve döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları dalgalanabilir. Akaryakıt dağıtıcı firmalarının uyguladığı tavan fiyatlar, rekabet koşullarında denge sağlasa da, tüketicilerin en uygun fiyatı bulmasını zorlaştırmaktadır.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
2 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 63.76 TL’dir. Motorin fiyatları ise 71.66 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar piyasa koşullarına ve döviz kurlarına bağlı olarak değişir. Uluslararası petrol fiyatları da bunları etkilemektedir. Özellikle motorin, sanayi ve tarım sektörlerinde yoğun talep görür. Benzin fiyatları ise otomobil kullanımıyla doğrudan ilişkilidir.

Akaryakıt fiyatları ülkemizde farklı şehirlerde değişiklik gösterir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlandırmalar dalgalanabilir. Piyasa dinamikleri bu durumu etkiler. Bazı bayi işletmeleri arasında ciddi fiyat farkları yaşanabilir. Akaryakıt dağıtıcı firmaları, belirli tavan fiyatları belirler. Böylece rekabet koşullarında bir denge sağlamayı amaçlarlar. Ancak bu durum, tüketicilerin en avantajlı fiyatı bulamayabileceği anlamına gelir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.66
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.76
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.65
Gazyağı
84.92
