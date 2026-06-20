FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 20 Haziran Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Haziran 2026 itibarıyla benzin fiyatları 62.1775 TL, motorin fiyatları ise 64.43375 TL olarak belirlendi. Bu güncel veriler, akaryakıt pazarındaki dalgalanmaların etkilerini gözler önüne seriyor. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve enflasyon gibi faktörler, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları! 20 Haziran Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Haziran 2026 itibarıyla benzin fiyatları 62.1775 TL. Motorin fiyatları ise 64.43375 TL olarak belirlendi. Bu güncel veriler akaryakıt pazarındaki dalgalanmaları gözler önüne seriyor. Benzin ve motorin fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarından etkileniyor. Ayrıca döviz kurları ve ülke içindeki ekonomik koşullar da fiyatları etkiliyor. Yüksek seyrin devam eden enflasyon, yakıt fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör. Arz-talep dengesizliği de sürekli değişime neden oluyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar arasında farklılıklar görülüyor. Bu farklılık, şehirler arası rekabetten kaynaklanıyor. Ayrıca bayi opsiyonları da bu durumu etkileyebiliyor. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilerinin fiyatlarını dengelemek için tavan fiyat belirleyebiliyor. Fakat bu durum, fiyatların aynı seviyelerde kalacağı anlamına gelmiyor. Tüketicilerin akaryakıt alırken fiyat araştırması yapması faydalı olacaktır.

Akaryakıt fiyatları! 20 Haziran Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'ye fabrika kurmaktan vazgeçmişti! BYD'den açıklama geldiTürkiye'ye fabrika kurmaktan vazgeçmişti! BYD'den açıklama geldi
Hobi bahçelerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandıHobi bahçelerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.43
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.18
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.78
Gazyağı
60.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.