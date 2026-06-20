Akaryakıt fiyatları! 20 Haziran Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Haziran 2026 itibarıyla benzin fiyatları 62.1775 TL. Motorin fiyatları ise 64.43375 TL olarak belirlendi. Bu güncel veriler akaryakıt pazarındaki dalgalanmaları gözler önüne seriyor. Benzin ve motorin fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarından etkileniyor. Ayrıca döviz kurları ve ülke içindeki ekonomik koşullar da fiyatları etkiliyor. Yüksek seyrin devam eden enflasyon, yakıt fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör. Arz-talep dengesizliği de sürekli değişime neden oluyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar arasında farklılıklar görülüyor. Bu farklılık, şehirler arası rekabetten kaynaklanıyor. Ayrıca bayi opsiyonları da bu durumu etkileyebiliyor. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilerinin fiyatlarını dengelemek için tavan fiyat belirleyebiliyor. Fakat bu durum, fiyatların aynı seviyelerde kalacağı anlamına gelmiyor. Tüketicilerin akaryakıt alırken fiyat araştırması yapması faydalı olacaktır.