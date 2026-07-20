Akaryakıt fiyatları! 20 Temmuz Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 65.66875 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 73.0875 TL'dir. Bu fiyat seviyeleri, piyasa dinamiklerine bağlı olarak sürekli değişir. Akaryakıt fiyatları, dalgalanmalar gösterir. Özellikle yakıt maliyetlerinin artması, tüketicilerin alışverişlerine de etki eder. Güncel fiyatların takibi önemlidir. Yoğun trafikte kullanılan motorin ve benzin için ekonomik hesaplamalar yapacak sürücüler açısından bu durum daha da kritik hale gelir.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde farklılık gösterir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde değişen fiyatlar vardır. Bayiler arasında da önemli fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir. Serbest piyasa koşulları, bayi fiyatlarını etkiler. Dağıtıcı firmaların kendi bayileri için belirledikleri tavan fiyatlar, rekabeti yönlendirir. Sürücülerin en uygun fiyatı bulmaları için istasyonlar arasında karşılaştırma yapmaları önerilir. Bu, alışverişlerini daha ekonomik hale getirebilir.