FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 21 Aralık Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Aralık 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Benzin fiyatı 51.675 TL, motorin ise 53.11375 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, global enerji maliyetleri ve enflasyon koşulları ile dalgalanmalarla şekilleniyor. Büyük şehirlerde yerel farklılıklar gözlemleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde rekabetçi piyasa dinamikleri çerçevesinde fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Tüketicilerin bu farklılıklara karşı dikkatli olması önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 21 Aralık Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Aralık 2025 tarihinde akaryakıt fiyatları belirlendi. Benzin fiyatı 51.675 TL, motorin fiyatı ise 53.11375 TL oldu. Bu fiyatlar, piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak şekilleniyor. Global enerji fiyatları da bu durumu etkiliyor. Enflasyonist baskılar, artan petrol fiyatları ile birleşiyor. Bu da akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Yerel bazda benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar var. Özellikle büyük şehirlerde bu durum dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropoller, rekabetçi piyasa koşullarına sahip. Fiyatlar, bayilere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu değişimler tüketiciler üzerinde etki yaratabilir.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürekli bir değişim içinde. Zamlar ve indirimler, fiyatların yönünü etkiliyor. Büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları da farklılık arz ediyor. Dağıtıcılar, kendi bayilerinin fiyatlarını etkileyebiliyor. Belirli bir tavan fiyat uygulaması gerçekleşebilir. Her şehirde ve bayideki farklılıklar nedeniyle tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Uraloğlu 'Yeniden raylarda' diyerek duyurdu: Yarın başlıyorBakan Uraloğlu 'Yeniden raylarda' diyerek duyurdu: Yarın başlıyor
'İhtimal çok kuvvetli' Asgari ücrette o açıklamaya dikkat çekti'İhtimal çok kuvvetli' Asgari ücrette o açıklamaya dikkat çekti

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.11
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.68
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.44
Gazyağı
44.91
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.