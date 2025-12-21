Akaryakıt fiyatları! 21 Aralık Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Aralık 2025 tarihinde akaryakıt fiyatları belirlendi. Benzin fiyatı 51.675 TL, motorin fiyatı ise 53.11375 TL oldu. Bu fiyatlar, piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak şekilleniyor. Global enerji fiyatları da bu durumu etkiliyor. Enflasyonist baskılar, artan petrol fiyatları ile birleşiyor. Bu da akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Yerel bazda benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar var. Özellikle büyük şehirlerde bu durum dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropoller, rekabetçi piyasa koşullarına sahip. Fiyatlar, bayilere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu değişimler tüketiciler üzerinde etki yaratabilir.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürekli bir değişim içinde. Zamlar ve indirimler, fiyatların yönünü etkiliyor. Büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları da farklılık arz ediyor. Dağıtıcılar, kendi bayilerinin fiyatlarını etkileyebiliyor. Belirli bir tavan fiyat uygulaması gerçekleşebilir. Her şehirde ve bayideki farklılıklar nedeniyle tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor.