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Akaryakıt fiyatları! 21 Eylül Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Eylül 2026 tarihinde belirlenen akaryakıt fiyatları, benzin litre fiyatının 80,3525 TL, motorin litre fiyatının ise 96,2875 TL olduğunu göstermektedir. Bu fiyat seviyeleri, ulaşım sektörü ve genel harcamalar üzerinde belirleyici bir etki yaratmaktadır. Araç kullanıcıları ve nakliye sektöründeki işletmeler, artan maliyetleri göz önünde bulundurmalıdır. Büyük şehirlerde fiyat farklılıkları, bayi bazında uygulanmakta olan tavan fiyatlarla düzenlenmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 21 Eylül Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Eylül 2026 tarihinde akaryakıt fiyatları belirlenmiştir. Benzin litre fiyatı 80,3525 TL’dir. Motorin litre fiyatı ise 96,2875 TL olarak tespit edilmiştir. Fiyatların bu seviyelerde seyretmesi önemlidir. Özellikle ulaşım sektörü ve maddi harcamalar üzerinde etkili olmaktadır. Araç kullanıcıları yüksek maliyetleri dikkate almalıdır. Nakliye sektöründeki işletmeler de harcamalarını gözden geçirmek zorunda kalmaktadır.

Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değişiklik gösterebilir. Bu değişiklikler zam ve indirimlere bağlıdır. Benzin ve motorin fiyatları bayi bazında farklılık gösterebilir. Tüketicilerin alışverişlerini etkileyen önemli bir faktördür. Dağıtıcılar bayilik sözleşmeleri ile bayilere tavan fiyat belirlemektedir. Bu durum, fiyat istikrarını sağlamayı amaçlar. Sektörün işleyişinde bu önemli bir rol oynamaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 21 Eylül Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.29
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.35
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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