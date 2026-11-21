21 Kasım 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 68,40 TL’dir. Motorin fiyatı ise 88,83 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt dağıtım sektöründeki değişimlere bağlı olarak günlük farklılık gösterebilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, fiyatların yerel bayiler arasında değişkenlik göstermesi dikkat çekmektedir. Farklı bölgelerdeki fiyat politikaları, tüketicilerin akaryakıt alımlarında etkili olmaktadır.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlerle birlikte piyasa koşullarına göre dalgalanır. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bayiler arasında belirgin fiyat farklılıkları yaşanması olağandır. Akaryakıt dağıtımından sorumlu kuruluşlar, bayilik sözleşmeleriyle kendi bayileri için tavsiye edilen tavan fiyatları belirler. Bu uygulama, fiyat istikrarını sağlamaya yöneliktir.