Akaryakıt fiyatları! 21 Mart Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Mart 2026 tarihindeki akaryakıt fiyatları, dikkat çekici bir tablo sunuyor. Benzin fiyatı 61.99 TL olarak belirleniyor. Motorin fiyatı ise 71.08 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu fiyatlar, tüketiciler üzerinde doğrudan etkili. Ayrıca, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara da örnek teşkil ediyor. Son dönemde yapılan zam ve indirimlerle fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Piyasadaki genel trendler ve döviz kurları, bu fiyatları etkiliyor.

Benzin ve motorin fiyatları, metropol şehirlerde farklılık arz ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt alım maliyetleri değişiklik gösterebiliyor. Bayiden bayiye farklı fiyatlar söz konusu. Yetkili dağıtıcılar, tavan fiyat belirleyerek rekabet koşullarında denge sağlamaya çalışıyor. Tüketicilerin de bu durumdan etkilenebileceği unutulmamalıdır. Akaryakıt fiyatları, zam ve indirim mekanizmalarıyla güncelleniyor. Bu süreç, şehirler arasında çeşitlilik göstermekte.