Akaryakıt fiyatları! 21 Mart Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Mart 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları, benzin ve motorin başta olmak üzere dikkat çeken bir tablo ortaya koyuyor. Benzin 61.99 TL, motorin ise 71.08 TL olarak fiyatlandırılıyor. Bu fiyatlar, tüketici alım gücünü etkiliyor ve büyük şehirlerde farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol noktalarda akaryakıt alım maliyetleri değişirken, yetkili dağıtıcılar tavan fiyat uygulamalarıyla rekabeti dengelemeye çalışıyor.

Akaryakıt fiyatları! 21 Mart Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

21 Mart 2026 tarihindeki akaryakıt fiyatları, dikkat çekici bir tablo sunuyor. Benzin fiyatı 61.99 TL olarak belirleniyor. Motorin fiyatı ise 71.08 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu fiyatlar, tüketiciler üzerinde doğrudan etkili. Ayrıca, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara da örnek teşkil ediyor. Son dönemde yapılan zam ve indirimlerle fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Piyasadaki genel trendler ve döviz kurları, bu fiyatları etkiliyor.

Benzin ve motorin fiyatları, metropol şehirlerde farklılık arz ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt alım maliyetleri değişiklik gösterebiliyor. Bayiden bayiye farklı fiyatlar söz konusu. Yetkili dağıtıcılar, tavan fiyat belirleyerek rekabet koşullarında denge sağlamaya çalışıyor. Tüketicilerin de bu durumdan etkilenebileceği unutulmamalıdır. Akaryakıt fiyatları, zam ve indirim mekanizmalarıyla güncelleniyor. Bu süreç, şehirler arasında çeşitlilik göstermekte.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.09
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
61.99
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.4
Gazyağı
94.48
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

