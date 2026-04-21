Akaryakıt fiyatları! 21 Nisan Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatları 62,70 TL, motorin fiyatları ise 71,58 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak gün içinde değişkenlik gösterebilir. Dünya çapındaki ham petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt maliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Türkiye'nin büyük şehirlerinde, örneğin İstanbul ve Ankara'da, akaryakıt fiyatları farklılıklar göstermektedir.

Akaryakıt fiyatları! 21 Nisan Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 21 Nisan 2026 tarihinde 62,70 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 71,58 TL oldu. Bu rakamlar, piyasalardaki değişkenlik nedeniyle gün içinde farklılık gösterebilir. Dünya genelindeki ham petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt maliyetlerini etkileyen temel faktörlerdendir. Bunlar pompa fiyatlarını doğrudan şekillendirmektedir.

Ülkemizin büyük şehirlerinde, akaryakıt fiyatları arasında belirgin farklılıklar gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde fiyatlar değişiklik göstermektedir. Her bölgede farklı bayi fiyatlandırmaları mevcuttur. Bu fiyatlar serbest piyasa koşullarında belirlenmektedir. Ancak dağıtıcı firmalar bayilerine tavan fiyat uygulayarak fiyat dengesini sağlamaya çalışmaktadır. Farklı şehirler ve bayiler arasındaki fiyat farklılıklarına dikkat etmek, akaryakıt alırken faydalı olacaktır.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladıCANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı
Çin'de genç işsizlik genel işsizlikten yüksek! Martta yine arttıÇin'de genç işsizlik genel işsizlikten yüksek! Martta yine arttı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.58
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.7
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
38.76
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.2
Gazyağı
75.61
62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Zaynal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı: "Telefonum sessizdeydi"

Zaynal Abakarov’un ifadesi ortaya çıktı: "Telefonum sessizdeydi"

Beşiktaş'ta Serdal Adalı canlı yayında "ucu açık" diye müjdeledi!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı canlı yayında "ucu açık" diye müjdeledi!

Yeni bölümde soyundu! Seyirci çıldırdı: "Küçük düşürücü"

Yeni bölümde soyundu! Seyirci çıldırdı: "Küçük düşürücü"

20 Nisan Pazartesi en güncel altın fiyatları

20 Nisan Pazartesi en güncel altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

