Akaryakıt fiyatları! 21 Nisan Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 21 Nisan 2026 tarihinde 62,70 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 71,58 TL oldu. Bu rakamlar, piyasalardaki değişkenlik nedeniyle gün içinde farklılık gösterebilir. Dünya genelindeki ham petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt maliyetlerini etkileyen temel faktörlerdendir. Bunlar pompa fiyatlarını doğrudan şekillendirmektedir.

Ülkemizin büyük şehirlerinde, akaryakıt fiyatları arasında belirgin farklılıklar gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde fiyatlar değişiklik göstermektedir. Her bölgede farklı bayi fiyatlandırmaları mevcuttur. Bu fiyatlar serbest piyasa koşullarında belirlenmektedir. Ancak dağıtıcı firmalar bayilerine tavan fiyat uygulayarak fiyat dengesini sağlamaya çalışmaktadır. Farklı şehirler ve bayiler arasındaki fiyat farklılıklarına dikkat etmek, akaryakıt alırken faydalı olacaktır.