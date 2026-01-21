FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 21 Ocak Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Ocak 2026 itibarıyla benzin fiyatı 54,02 TL, motorin fiyatı ise 55,86 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle ortaya çıkmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde bayilere göre değişiklikler gözlemlenmektedir. Tüketicilerin bütçeleri, serbest piyasa uygulamaları ve bayi bazındaki fiyat farklılıkları nedeniyle etkilenmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 21 Ocak Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Akalp

21 Ocak 2026 itibarıyla benzin fiyatı 54,02 TL’dir. Motorin fiyatı ise 55,86 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sıkça gündeme gelmektedir. Bu dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişim ve uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle oluşmaktadır. Sürücülerin cebine bu durum doğrudan yansımaktadır. Akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlar zaman zaman farklılık göstermektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişiklik göstermektedir. Bayilerin kendi uygulamaları bu fiyatları etkilemektedir. Serbest piyasa koşullarında belirlenen fiyatlar, dağıtıcılar tarafından sınırlandırılmaktadır. Tavan fiyatlar ile belirlenen bu uygulama, bayi bazında fiyat farklılıklarına yol açmaktadır. Tüketicilerin bütçeleri, bu fiyat farklılıklarıyla etkilenmektedir.

Akaryakıt fiyatları, zam ve indirim dalgalanmalarına bağlı olarak değişmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık göstermektedir. Farklı bayilerdeki bu değişiklikler, serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri ile tavan fiyat belirlemektedir. Bu durum, bayi fiyatlarının oluşumunu etkilemektedir.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksiCANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksi
AJet'ten 849 TL'ye indirimli bilet kampanyasıAJet'ten 849 TL'ye indirimli bilet kampanyası

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.86
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.02
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.44
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.73
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.95
Gazyağı
46.56
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.