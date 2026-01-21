Akaryakıt fiyatları! 21 Ocak Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Ocak 2026 itibarıyla benzin fiyatı 54,02 TL’dir. Motorin fiyatı ise 55,86 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sıkça gündeme gelmektedir. Bu dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişim ve uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle oluşmaktadır. Sürücülerin cebine bu durum doğrudan yansımaktadır. Akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlar zaman zaman farklılık göstermektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişiklik göstermektedir. Bayilerin kendi uygulamaları bu fiyatları etkilemektedir. Serbest piyasa koşullarında belirlenen fiyatlar, dağıtıcılar tarafından sınırlandırılmaktadır. Tavan fiyatlar ile belirlenen bu uygulama, bayi bazında fiyat farklılıklarına yol açmaktadır. Tüketicilerin bütçeleri, bu fiyat farklılıklarıyla etkilenmektedir.

