Akaryakıt fiyatları! 21 Şubat Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 57,1075 TL, motorin fiyatı ise 57,83125 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol dalgalanmaları ve döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenir. Şehirler arasında fiyat farklılıkları gözlemlenir. Özellikle büyük şehirlerde, bayiler arasında fiyatlar farklılık gösterir. Dağıtım şirketleri, bayilere tavan fiyat belirlese de, tüketiciler bu farkla karşılaşır.

Akaryakıt fiyatları! 21 Şubat Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Çamcı

21 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 57,1075 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 57,83125 TL olmuştur. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle arz ve talep dengesi, önemli bir etkendir. Petrol fiyatlarındaki uluslararası dalgalanmalar da önemlidir. Döviz kurlarındaki hareketler, pompa fiyatlarını doğrudan etkiler.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları, şehirler arasında farklılık gösterir. Büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bayiler arasında değişiklikler olabilir. Bayi sahipleri, serbest piyasa koşullarında fiyat belirler. Ancak dağıtım şirketleri, bayiler için tavan fiyatlar belirler. Bu durum, farklı illerdeki tüketicilerin fiyatları farklı ödemesine neden olur.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.83
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.11
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.98
Gazyağı
49.19
