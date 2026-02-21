Akaryakıt fiyatları! 21 Şubat Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 57,1075 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 57,83125 TL olmuştur. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle arz ve talep dengesi, önemli bir etkendir. Petrol fiyatlarındaki uluslararası dalgalanmalar da önemlidir. Döviz kurlarındaki hareketler, pompa fiyatlarını doğrudan etkiler.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları, şehirler arasında farklılık gösterir. Büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bayiler arasında değişiklikler olabilir. Bayi sahipleri, serbest piyasa koşullarında fiyat belirler. Ancak dağıtım şirketleri, bayiler için tavan fiyatlar belirler. Bu durum, farklı illerdeki tüketicilerin fiyatları farklı ödemesine neden olur.