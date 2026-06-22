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Akaryakıt fiyatları! 22 Haziran Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.1775 TL, motorin fiyatı ise 64.43375 TL olarak belirlendi. Ülkedeki akaryakıt fiyatları, piyasa dinamikleri ve uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle dalgalanıyor. Araç sahipleri, artan maliyetlerin etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, bölgesel rekabetten kaynaklanıyor. Akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşullarında belirleniyor.

Akaryakıt fiyatları! 22 Haziran Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.1775 TL, motorin fiyatı ise 64.43375 TL olarak belirlendi. Ülkedeki akaryakıt fiyatları piyasa dinamikleri ile uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle sürekli değişiyor. Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Son dönemde yaşanan dalgalanmalar, sürücüler için maliyet unsuru haline geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve düşüşler, ulaşım maliyetlerini etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. Bu durum, bölgesel ve bayi bazındaki rekabetten kaynaklanmaktadır. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyatlar belirliyor. Bu adımlar piyasa istikrarını sağlamaya yönelik. Sonuç olarak, akaryakıt fiyatları serbest piyasada belirleniyor. Ancak zam ve indirimlerle dinamik bir yapıya sahiptir.

Akaryakıt fiyatları! 22 Haziran Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.43
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.18
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.78
Gazyağı
60.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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