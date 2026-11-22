22 Kasım 2026 itibarıyla benzin fiyatı 68.39625 TL, motorin fiyatı ise 88.82875 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt kullanıcıları için önemli bir maliyet unsuru haline gelmiştir. Özellikle sürücüler arasında dikkat çekmektedir. Fiyatlar, rafineri maliyetleri ve döviz kurları gibi etkenlerden etkilenmektedir. Uluslararası petrol fiyatları da fiyat oluşumunda rol oynamaktadır. Yıl içinde sıkça zamlar ve indirimler görülmektedir. Bu durum, piyasa dinamiklerini etkileyebilir. Sonuçta, tüketicilerin bütçelerine yansıyan maliyetler değişebilir.

Benzin ve motorin fiyatları şehirler ve bayiler arasında farklılık göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişkenlik arz etmektedir. Bu farklılık, yerel rekabet ve dağıtım maliyetleri doğrultusunda oluşmaktadır. Dağıtıcı firmalar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde tavan fiyatlar uygulamaktadır. Bu sayede belirli bir fiyat kontrolü sağlanmaktadır. Bu durum, uluslararası fiyat dalgalanmalarıyla birlikte vatandaşların akaryakıt harcamalarını yönetmelerinde önemli bir rol oynamaktadır.