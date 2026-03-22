Akaryakıt fiyatları! 22 Mart Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Mart 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 61.99 TL, motorin fiyatları ise 71.08 TL olarak belirlenmiştir. Tüketicilerin, akaryakıt fiyatlarını takip etmesinde yarar olabilir. Artan maliyetler ve piyasa dinamikleri, önemli bir etken olmuştur. Fiyatların sık sık değişmesi, sürücülerin bütçeleri üzerinde doğrudan bir etki yaratmaktadır. Bu nedenle, benzin ve motorin fiyatlarının hangi yönde hareket edeceği merak edilir.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir, bu şehirler arasındadır. Piyasa koşulları, rekabet ve dağıtımcılar, fiyatları etkileyen önemli faktörlerdir. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmelerine göre tavan fiyat belirler. Bu tavan fiyatlar, bayilerin uyguladığı fiyatları da dolaylı olarak etkileyebilir. Akaryakıt alımları yapılırken, fiyatların kaynağı önemlidir. Ayrıca, fiyatlardaki değişimleri takip etmek gereklidir.