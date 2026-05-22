Akaryakıt fiyatları! 22 Mayıs Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları, 22 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla 65.0525 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 66.98 TL'dir. Bu fiyatlar, akaryakıt istasyonlarına göre bölgelere göre değişmektedir. Büyük şehirlerde, örneğin İstanbul, Ankara ve İzmir'de, fiyatlar döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sürekli güncellenmektedir. Bu durum, sürücülerin stratejik kararlar almasını gerektirebilir.

Akaryakıt pompa fiyatları belirlenirken zam ve indirimlerin etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerdeki bayiler arasında fiyat farkları mevcuttur. Bu farklılıklar, serbest piyasa koşulları altında şekillenmektedir. Dağıtıcılar, kendi bayilerine tavan fiyat uygulamaları yapabilir. Tüketicilerin motorin ve benzin alırken dikkatli olması gerekmektedir. Piyasa dinamikleri sürekli değiştiği için bu durumu unutmamak önemlidir.