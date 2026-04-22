Akaryakıt fiyatları! 22 Nisan Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 22 Nisan 2026 itibarıyla 62.71125 TL'dir. Motorin fiyatı ise 71.59375 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlıdır. Döviz kurlarındaki değişiklikler de önemli bir rol oynamaktadır. Akaryakıt, sürücüler için büyük bir maliyet kalemidir. Fiyatlardaki artış veya azalış, tüm ülke genelinde hissedilir. Kullanıcılar, günlük hesaplamalarını bu değişimlere göre yapmalıdır.

Büyük şehirlerde, akaryakıt fiyatları arasında farklılık vardır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde, bayiler arasında değişim görülmektedir. Bazı distribütörler, kendi bayilerine belirli tavan fiyatları uygular. Bu durum fiyatlandırmada dalgalanmalara yol açmaktadır. Bayiler arasındaki farklı fiyatlar sürücüler için önemlidir. Alışveriş yaparken bu noktaya dikkat edilmelidir.