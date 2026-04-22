Akaryakıt fiyatları! 22 Nisan Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatı 62.71125 TL, motorin fiyatı ise 71.59375 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalara ve döviz kurlarındaki oynamalara bağlıdır. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklı distribütörler ve bayiler arasında fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir.

Benzin fiyatı 22 Nisan 2026 itibarıyla 62.71125 TL'dir. Motorin fiyatı ise 71.59375 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlıdır. Döviz kurlarındaki değişiklikler de önemli bir rol oynamaktadır. Akaryakıt, sürücüler için büyük bir maliyet kalemidir. Fiyatlardaki artış veya azalış, tüm ülke genelinde hissedilir. Kullanıcılar, günlük hesaplamalarını bu değişimlere göre yapmalıdır.

Büyük şehirlerde, akaryakıt fiyatları arasında farklılık vardır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde, bayiler arasında değişim görülmektedir. Bazı distribütörler, kendi bayilerine belirli tavan fiyatları uygular. Bu durum fiyatlandırmada dalgalanmalara yol açmaktadır. Bayiler arasındaki farklı fiyatlar sürücüler için önemlidir. Alışveriş yaparken bu noktaya dikkat edilmelidir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladıCANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı
Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükselişÇeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.59
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.71
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
38.76
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.2
Gazyağı
78.8
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu

Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu

BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

