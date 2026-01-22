FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 22 Ocak Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'deki benzin fiyatı 54,02 TL, motorin fiyatı ise 55,86 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve arz-talep dengesi gibi piyasa dinamiklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’deki fiyatlar, rekabet ve tavan fiyatlar tarafından etkilenen serbest piyasa koşullarına göre şekillenmektedir. Tüketiciler, bu sürekli değişim sonucunda farklı fiyatlarla karşılaşabilir.

Akaryakıt fiyatları! 22 Ocak Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Akalp

22 Ocak 2026 itibarıyla benzin fiyatları 54,01571 TL’dir. Motorin fiyatları ise 55,86429 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar akaryakıt piyasası dinamiklerine bağlıdır. Arz-talep dengesi ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, bu fiyatları etkiler. Şehirler ve bayiler arasında benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. Pompada uygulanan fiyatlar, değişiklikler yapabilir.

Türkiye’nin büyük şehirlerinde akaryakıt fiyatları farklılık arz eder. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki fiyatlar rekabet koşullarına bağlıdır. Aynı zamanda dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlar, fiyatları şekillendirir. Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında belirlenir. Ancak, dağıtıcılar bayilerini yönlendirmek için fiyat tavsiyeleri sunabilir. Bu durum, tüketicilerin karşılaştığı fiyatların zaman zaman değişmesine yol açar.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.86
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.02
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.44
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.73
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.95
Gazyağı
46.56
