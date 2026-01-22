Akaryakıt fiyatları! 22 Ocak Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Ocak 2026 itibarıyla benzin fiyatları 54,01571 TL’dir. Motorin fiyatları ise 55,86429 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar akaryakıt piyasası dinamiklerine bağlıdır. Arz-talep dengesi ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, bu fiyatları etkiler. Şehirler ve bayiler arasında benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. Pompada uygulanan fiyatlar, değişiklikler yapabilir.

Türkiye’nin büyük şehirlerinde akaryakıt fiyatları farklılık arz eder. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki fiyatlar rekabet koşullarına bağlıdır. Aynı zamanda dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlar, fiyatları şekillendirir. Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında belirlenir. Ancak, dağıtıcılar bayilerini yönlendirmek için fiyat tavsiyeleri sunabilir. Bu durum, tüketicilerin karşılaştığı fiyatların zaman zaman değişmesine yol açar.