Akaryakıt fiyatları! 22 Şubat Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Şubat 2026 tarihindeki verilere göre benzin fiyatı 57.1075 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 57.83125 TL oldu. Bu fiyatlar, ülke genelindeki akaryakıt alımlarında referans noktası oluşturuyor. Pompa fiyatları, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Bu durum, sürücülerin bütçelerini etkileyebiliyor.

Tüketiciler, benzin ve motorin fiyatlarının yanı sıra, akaryakıt istasyonları arasında büyük fiyat farklarıyla karşılaşabiliyorlar. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişiklik gösteriyor. Bayi fiyatlarının belirlenmesinde serbest piyasa şartları önemli bir rol oynuyor. Ancak, dağıtıcı firmalar kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebiliyor.

Bu fiyat sınırlamaları sayesinde tüketiciler, bazı durumlarda daha avantajlı fiyatlarla akaryakıt alabiliyor. Akaryakıt alırken bu dinamikleri dikkate almak önemli. Bu şekilde sürücülerin maliyetlerini daha etkili bir şekilde yönetmeleri mümkün oluyor.