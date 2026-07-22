Akaryakıt fiyatları! 22 Temmuz Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Temmuz 2026 tarihinde benzin ve motorin fiyatları dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Benzin fiyatı 65,70 TL, motorin fiyatı ise 74,25 TL oldu. Bu fiyatlar, günden güne değişen akaryakıt maliyetlerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Sürücülerin bütçelerini doğrudan etkiliyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle artan seyahat talebi, fiyatların gelecekte nasıl evrileceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak zamlar ve indirimler nedeni ile hareketli bir seyir izliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, motorin ve benzin fiyatları bayi bazında farklılık gösterebiliyor. Dağıtıcılar, bayileri için belirledikleri tavan fiyatlar, piyasa dengesine katkıda bulunuyor. Ancak bu durum, fiyatların serbest işleyişine dair sınırlamalar getirebiliyor.