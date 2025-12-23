Akaryakıt fiyatları! 23 Aralık Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 51.6875 TL, motorin fiyatı ise 53.12625 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara bağlıdır. Kullanıcılar, akaryakıt fiyatlarını sıkça takip etmektedir. Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişkenlik, döviz kuru, ham petrol fiyatları ve talep koşulları gibi etkenlerden kaynaklanmaktadır. Tüketiciler, akaryakıt masraflarını yönetmek için bu fiyatları dikkate almaktadır.

Akaryakıt pompa fiyatları ülke genelinde farklılık göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyatlar değişkenlik arz etmektedir. Bayiler arasında oluşan fiyat farklılıkları, yerel market koşullarına bağlıdır. Aynı zamanda rekabet de bu durumu etkilemektedir. Dağıtım firmaları, bayileri için tavan fiyatlar belirlemektedir. Bu tavan fiyatlar, piyasadaki dengeyi sağlamaya yardımcı olmaktadır. Kullanıcılar, akaryakıt alım maliyetlerini bu durumdan etkilenmektedir. Sonuç olarak, alışveriş tercihleri bu fiyat farklılıklarından şekillenmektedir.