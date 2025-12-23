FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 23 Aralık Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Aralık 2025 itibarıyla benzin fiyatı 51.6875 TL, motorin fiyatı ise 53.12625 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve ham petrol gibi faktörlere bağlı değişkenlik göstermektedir. Büyük şehirlerde ise pompa fiyatları farklılıklar arz etmektedir. Kullanıcılar, akaryakıt masraflarını etkileyen bu durumları takip etmekte ve alışveriş tercihlerine yansıtmaktadır. Bayiler arasındaki rekabet, fiyat dengesini de etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları! 23 Aralık Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

23 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 51.6875 TL, motorin fiyatı ise 53.12625 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara bağlıdır. Kullanıcılar, akaryakıt fiyatlarını sıkça takip etmektedir. Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişkenlik, döviz kuru, ham petrol fiyatları ve talep koşulları gibi etkenlerden kaynaklanmaktadır. Tüketiciler, akaryakıt masraflarını yönetmek için bu fiyatları dikkate almaktadır.

Akaryakıt pompa fiyatları ülke genelinde farklılık göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyatlar değişkenlik arz etmektedir. Bayiler arasında oluşan fiyat farklılıkları, yerel market koşullarına bağlıdır. Aynı zamanda rekabet de bu durumu etkilemektedir. Dağıtım firmaları, bayileri için tavan fiyatlar belirlemektedir. Bu tavan fiyatlar, piyasadaki dengeyi sağlamaya yardımcı olmaktadır. Kullanıcılar, akaryakıt alım maliyetlerini bu durumdan etkilenmektedir. Sonuç olarak, alışveriş tercihleri bu fiyat farklılıklarından şekillenmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın 46 yıllık rekorunu kırdı ama 'Kötüye gidiyor'Altın 46 yıllık rekorunu kırdı ama 'Kötüye gidiyor'
'Rakamı duyacağız' Canlı yayında asgari ücret çıkışı 'Çalışan lehine' detayı'Rakamı duyacağız' Canlı yayında asgari ücret çıkışı 'Çalışan lehine' detayı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.13
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.69
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.44
Gazyağı
44.19
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.