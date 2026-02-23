Akaryakıt fiyatları! 23 Şubat Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 23 Şubat 2026 itibarıyla belirlenmiştir. Benzin fiyatı 57,1075 TL, motorin fiyatı ise 57,83125 TL'dir. Son dönemde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Kullanıcılar, bu fiyatların şehirler arasında farklılık gösterebileceğini unutmamalıdır. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde pompada sunulan fiyatlar değişkenlik arz edebilir.

Akaryakıt pompa fiyatları, arz-talep dengesine bağlıdır. Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler de önemlidir. Bu faktörler, günden güne fiyatlarda değişkenlik yaratmaktadır. Farklı bayiler, konumlarına bağlı olarak değişik fiyatlar uygulamaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde belirli farklılıklar görülebilir.

Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri gereği tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, bayilerin uyguladığı fiyatları da etkilemektedir. Bayilerin bulundukları şehirlerdeki rekabet koşulları fiyatları şekillendirebilir. Dolayısıyla, akaryakıt fiyatlarındaki değişim birçok faktörden etkilenmektedir. Fiyatlar, zaman içerisinde devamlı bir değişim göstermektedir.