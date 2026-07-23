Akaryakıt fiyatları! 23 Temmuz Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatları 66,9775 TL, motorin fiyatları ise 74,26 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt pazarında dalgalanmalarla değişiyor. Uluslararası petrol fiyatlarının etkisi de önemli. Özellikle benzin ve motorin fiyatları, tüketicilerin bütçesini doğrudan etkiliyor. Bu durum, ekonomik göstergeler arasında yer alıyor.

Akaryakıt pompa fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bu farklılık belirgin. Bayilerin belirlediği fiyatlar, dağıtıcıların üst limitleriyle şekilleniyor. Serbest piyasa mekanizması bu yapıyı ortaya koyuyor. Tüketicilerin akaryakıt maliyetleri üzerinde etkili olan dinamik bir yapı mevcut. Farklı bölgelerde fiyatların değişebileceği unutulmamalıdır.