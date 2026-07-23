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Akaryakıt fiyatları! 23 Temmuz Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatları 66,9775 TL, motorin fiyatları ise 74,26 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle dalgalanıyor. Büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, tüketicilerin bütçelerini doğrudan etkiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki fiyatlar, dağıtıcıların belirlediği limitlerle şekilleniyor. Ekonomik göstergeler açısından akaryakıt maliyetleri dikkate alınmalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 23 Temmuz Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatları 66,9775 TL, motorin fiyatları ise 74,26 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt pazarında dalgalanmalarla değişiyor. Uluslararası petrol fiyatlarının etkisi de önemli. Özellikle benzin ve motorin fiyatları, tüketicilerin bütçesini doğrudan etkiliyor. Bu durum, ekonomik göstergeler arasında yer alıyor.

Akaryakıt pompa fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bu farklılık belirgin. Bayilerin belirlediği fiyatlar, dağıtıcıların üst limitleriyle şekilleniyor. Serbest piyasa mekanizması bu yapıyı ortaya koyuyor. Tüketicilerin akaryakıt maliyetleri üzerinde etkili olan dinamik bir yapı mevcut. Farklı bölgelerde fiyatların değişebileceği unutulmamalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 23 Temmuz Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
74.26
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
66.98
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.04
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
58.25
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.65
Gazyağı
77.07
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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