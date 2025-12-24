FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 24 Aralık Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Aralık 2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları, benzin ve motorin kullanıcılarını etkilemeye devam ediyor. Güncel benzin fiyatı 51.6875 TL, motorin fiyatı ise 53.12625 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, taşıtların işletme maliyetlerini ve kullanıcıların bütçelerini doğrudan etkiliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve uluslararası petrol fiyatları, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkenler arasında yer alıyor. Fiyatlar illere göre değişkenlik gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatları! 24 Aralık Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Aralık 2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları, benzin ve motorin kullanıcılarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatı 51.6875 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 53.12625 TL’dir. Bu fiyatlar, kullanıcıların bütçelerini ve taşıtların işletme maliyetlerini etkiliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler de faktörler arasında yer alır.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlere bağlı olarak günlük bazda değişmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, fiyatlarda ciddi farklılıklar gözlemlenebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa İstanbul 24 Aralık 2025 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksiCANLI BORSA | Borsa İstanbul 24 Aralık 2025 Çarşamba: İşte BIST 100 endeksi
BİM'den 'banka' hamlesi! BDDK'ya başvuracaklarBİM'den 'banka' hamlesi! BDDK'ya başvuracaklar

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.13
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.69
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.44
Gazyağı
44.19
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.