Akaryakıt fiyatları! 24 Aralık Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Aralık 2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları, benzin ve motorin kullanıcılarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatı 51.6875 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 53.12625 TL’dir. Bu fiyatlar, kullanıcıların bütçelerini ve taşıtların işletme maliyetlerini etkiliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler de faktörler arasında yer alır.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlere bağlı olarak günlük bazda değişmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, fiyatlarda ciddi farklılıklar gözlemlenebilir.