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Akaryakıt fiyatları! 24 Haziran Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Haziran 2026'da benzin fiyatı 62.19125 TL, motorin fiyatı 64.45 TL olarak belirlendi. Bu tarihte akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve yerel piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar arasında önemli farklar ortaya çıkabilir. Tüketicilerin en uygun akaryakıt fiyatını bulmak için yerel fiyatları takip etmeleri büyük önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 24 Haziran Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Haziran 2026 tarihinde benzin fiyatı 62.19125 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 64.45 TL oldu. Bu tarihteki fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabilir. Uluslararası petrol fiyatları da bu etkilere dahildir. Kullanıcıların akaryakıt maliyetlerini düşürmek için yerel fiyatları takip etmeleri önemlidir. Ulusal ortalamalar da dikkate alınmalıdır. Özellikle büyük şehirlerdeki fiyatlar dikkat çekiyor. Benzin ve motorin fiyatları arasında önemli farklar görülebiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişiklik gösterebiliyor. Bu değişiklikler çeşitli faktörlerle meydana geliyor. Akaryakıt dağıtıcıları, bayileri için tavan fiyatlar belirliyor. Bu durum, bayi fiyatlarının oluşumuna katkıda bulunuyor. Farklı bayilerde aynı akaryakıtın farklı fiyatlarla sunulması mümkün. Tüketiciler, en uygun fiyatı bulmak için bu durumu göz önünde bulundurmalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 24 Haziran Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.45
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.78
Gazyağı
60.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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