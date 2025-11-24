FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 24 Kasım Pazartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları önemli bir seviyeye ulaşıyor. Benzin fiyatı 54.91125 TL, motorin fiyatı ise 59.41125 TL olarak belirlenmiş durumda. Artan enerji maliyetleri, ulaşım giderlerini artırarak tüketici hassasiyetini yükseltiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklı bayi ve dağıtıcılar arasında fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Tüketicilerin, en uygun akaryakıt fiyatlarını araştırmaları hayati önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 24 Kasım Pazartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

24 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54.91125 TL’dir. Motorin fiyatı ise 59.41125 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, ulaşım ve günlük yaşam maliyetleri üzerinde etkili olmaktadır. Artan enerji maliyetleri, tüketici hassasiyetini artırmaktadır. Her iki akaryakıt türünün pompa fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabilir. Talep durumu da fiyatları etkilemektedir. Bu durum, sürücüleri doğrudan ilgilendirmektedir. Akaryakıt istasyonları arasında fiyatlandırma farklılıkları da ortaya çıkabilmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermektedir. Farklı bayi ve dağıtıcılar arasında çeşitlilik bulunmaktadır. Dağıtıcıların, bayi sözleşmeleri doğrultusunda belirlediği tavan fiyatlar bu farkın sebebidir. Tüketicilerin, bulundukları şehirde uygun fiyat arayışında olmaları gerekmektedir. Fiyatların yanında, zam ve indirimler de sürekli olarak değişebilir. Bu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
59.41
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.91
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.9
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.5
Gazyağı
47.72
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul 24 Kasım 2025 PazartesiBorsa İstanbul 24 Kasım 2025 Pazartesi
24 Kasım Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları24 Kasım Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.