Akaryakıt fiyatları! 24 Kasım Pazartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54.91125 TL’dir. Motorin fiyatı ise 59.41125 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, ulaşım ve günlük yaşam maliyetleri üzerinde etkili olmaktadır. Artan enerji maliyetleri, tüketici hassasiyetini artırmaktadır. Her iki akaryakıt türünün pompa fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabilir. Talep durumu da fiyatları etkilemektedir. Bu durum, sürücüleri doğrudan ilgilendirmektedir. Akaryakıt istasyonları arasında fiyatlandırma farklılıkları da ortaya çıkabilmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermektedir. Farklı bayi ve dağıtıcılar arasında çeşitlilik bulunmaktadır. Dağıtıcıların, bayi sözleşmeleri doğrultusunda belirlediği tavan fiyatlar bu farkın sebebidir. Tüketicilerin, bulundukları şehirde uygun fiyat arayışında olmaları gerekmektedir. Fiyatların yanında, zam ve indirimler de sürekli olarak değişebilir. Bu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.