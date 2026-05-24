Akaryakıt fiyatları! 24 Mayıs Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatları ülke genelinde 65.085 TL oldu. Motorin fiyatları da 67.0075 TL seviyesine geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki bu seviyeler, tüketicilerin bütçelerini önemli ölçüde etkiliyor. Hükümet ve piyasa uzmanları, fiyatların uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilendiğini belirtiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar kaçınılmaz hale geliyor. Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebiliyor. Bu durum, fiyatların çeşitlenmesine yol açıyor. Serbest piyasa koşulları geçerli olsa da, bayilerin uygulamaları ve maliyet yapıları nedeniyle akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorin alımında en iyi fiyatı bulmak için farklı istasyonların fiyatlarına dikkat etmek önem taşıyor.