Akaryakıt fiyatları! 24 Mayıs Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Mayıs 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarının son seyri, tüketiciler tarafından takip ediliyor. Benzin 65.085 TL, motorin ise 67.0075 TL seviyesine ulaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları belirgin hale geliyor. Dağıtıcıların tavan fiyat belirlemesi, akaryakıt fiyatlarının çeşitlenmesine yol açıyor. Farklı istasyonların fiyatlarını takip etmek önem taşıyor.

24 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatları ülke genelinde 65.085 TL oldu. Motorin fiyatları da 67.0075 TL seviyesine geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki bu seviyeler, tüketicilerin bütçelerini önemli ölçüde etkiliyor. Hükümet ve piyasa uzmanları, fiyatların uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilendiğini belirtiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar kaçınılmaz hale geliyor. Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebiliyor. Bu durum, fiyatların çeşitlenmesine yol açıyor. Serbest piyasa koşulları geçerli olsa da, bayilerin uygulamaları ve maliyet yapıları nedeniyle akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorin alımında en iyi fiyatı bulmak için farklı istasyonların fiyatlarına dikkat etmek önem taşıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.01
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
65.09
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.63
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.68
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.98
Gazyağı
77.49
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

