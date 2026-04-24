Akaryakıt fiyatları! 24 Nisan Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, günlük yaşamı etkileyen önemli bir faktördür. 24 Nisan 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.72625 TL, motorin fiyatı ise 69.29625 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar uluslararası ham petrol fiyatları ve döviz kurlarından etkileniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, tüketicilerin fiyat araştırması yapmasını gerektiriyor. Farklı istasyonları karşılaştırmak, tasarruf etmek açısından büyük önem taşıyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Benzin ve motorin, akaryakıt fiyatları açısından günlük hayatı doğrudan etkiliyor. 24 Nisan 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.72625 TL. Motorin fiyatı ise 69.29625 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, tüketici alışkanlıklarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, birçok etkene bağlı olarak değişiyor. Uluslararası piyasalardaki ham petrol fiyatları bu etkenlerden biri. Döviz kurları da önemli bir faktör. Yerel durumlar ve ekonomik koşullar da fiyatları etkileyen diğer unsurlar arasında bulunuyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları dikkat çekiyor. Tüketicilerin bu duruma dikkat etmesi gerekiyor. Bayilerin belirlediği fiyatlar, dağıtıcı tavan fiyatları ile sınırlı kalabiliyor. Bu nedenle, akaryakıt alırken fiyat araştırması yapmak faydalı. Farklı istasyonları karşılaştırmak, tasarruf etmek açısından önem taşıyor.

Piyasa koşullarına bağlı olarak akaryakıt pompa fiyatları her gün güncelleniyor. Ekonomideki bu gelişmeler, piyasada önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Tüketicilerin bilinçli hareket etmesi, akaryakıt alımında büyük avantaj sağlıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyorÜnlü otobüs firması sektörden çekiliyor
TOKİ yarın çekiliyor! Bakan Kurum paylaştı: 'Bu kez ev sahibi İstanbul'TOKİ yarın çekiliyor! Bakan Kurum paylaştı: 'Bu kez ev sahibi İstanbul'

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
69.3
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.73
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.04
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.44
Gazyağı
82.37
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'den 'Demirtaş' açıklaması: "Sözümüz sözdür"

Devlet Bahçeli'den 'Demirtaş' açıklaması: "Sözümüz sözdür"

Tahran'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri karşılık veriyor

Tahran'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri karşılık veriyor

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Vasiyeti büyük ses getirdi! Bilinen mal varlığı ağızları açık bıraktı

Vasiyeti büyük ses getirdi! Bilinen mal varlığı ağızları açık bıraktı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

