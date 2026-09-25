Akaryakıt fiyatları! 25 Eylül Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

25 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatları 80.395 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 93.41875 TL olarak açıklandı. Bu fiyatlar, akaryakıt pazarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Ayrıca, uluslararası petrol fiyatlarındaki değişiklikler de etkili olmaktadır. Motorin fiyatları, benzinle kıyaslandığında daha yüksek seviyelerde kalmaktadır. Kullanıcıların, pompa fiyatlarını etkileyen bu dinamik yapıyı göz önünde bulundurarak akaryakıt alımlarını yapmaları önemlidir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar, bayilere göre değişiklik göstermektedir. Bu şehirlerdeki rekabet, fiyatların farklılaşmasına yol açmaktadır. Dağıtıcı firmalar, bayilerine belirlediği tavan fiyatlarla müdahale edebilmektedir. Bu durum, tüketicilerin farklı fiyat seçenekleriyle karşılaşmasına neden olmaktadır. Akaryakıt fiyatları, sürekli değişen ekonomik koşullar nedeniyle dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.