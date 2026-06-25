Akaryakıt fiyatları! 25 Haziran Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

25 Haziran 2026 tarihinde benzin fiyatı 62,19 TL, motorin fiyatı ise 64,45 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar Türkiye'nin farklı bölgelerinde değişiklik gösterebilir. Özellikle büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları sürücülerin bütçesinde önemli bir yer kaplıyor. Benzin ve motorin fiyatları, piyasa dinamiklerine bağlı olarak her gün değişebilir. Bu durum, vatandaşların harcama planlarını etkileyebilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Bayilere göre fiyatlar değişkenlik arz edebilir. Serbest piyasa koşullarında oluşan fiyatlar, dağıtıcı firmaların bayiler için uyguladığı tavan fiyatlarla şekilleniyor. Tüketicinin akaryakıt alışverişinde bulunduğu yer, ödenecek tutarın değişkenliğinde etkili bir rol oynayabilir. Kullanıcıların her zaman güncel fiyat bilgilerini takip etmeleri önemlidir. Bütçelerini en iyi şekilde yönetmeleri açısından bu bilgi önem taşır.