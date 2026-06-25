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Akaryakıt fiyatları! 25 Haziran Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

25 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde benzin fiyatı 62,19 TL, motorin fiyatı ise 64,45 TL olarak belirlendi. Büyükşehirlerde fiyatlar değişkenlik gösterirken, akaryakıt maliyetleri sürücülerin bütçelerinde önemli bir yer tutuyor. Serbest piyasa koşullarında fiyatlandırmalar bayilere göre değişiyor. Kullanıcıların güncel akaryakıt fiyatlarını takip etmeleri, harcama planları açısından kritik önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 25 Haziran Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

25 Haziran 2026 tarihinde benzin fiyatı 62,19 TL, motorin fiyatı ise 64,45 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar Türkiye'nin farklı bölgelerinde değişiklik gösterebilir. Özellikle büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları sürücülerin bütçesinde önemli bir yer kaplıyor. Benzin ve motorin fiyatları, piyasa dinamiklerine bağlı olarak her gün değişebilir. Bu durum, vatandaşların harcama planlarını etkileyebilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Bayilere göre fiyatlar değişkenlik arz edebilir. Serbest piyasa koşullarında oluşan fiyatlar, dağıtıcı firmaların bayiler için uyguladığı tavan fiyatlarla şekilleniyor. Tüketicinin akaryakıt alışverişinde bulunduğu yer, ödenecek tutarın değişkenliğinde etkili bir rol oynayabilir. Kullanıcıların her zaman güncel fiyat bilgilerini takip etmeleri önemlidir. Bütçelerini en iyi şekilde yönetmeleri açısından bu bilgi önem taşır.

Akaryakıt fiyatları! 25 Haziran Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.45
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.78
Gazyağı
60.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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