Akaryakıt fiyatları! 25 Mart Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

25 Mart 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62,46 TL, motorin fiyatı ise 73,98 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir. Maliyet değişimleri de fiyatları etkiler. Özellikle uluslararası petrol fiyatlarının artış veya azalışı, yerel akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Türkiye'deki büyük şehirlerde, akaryakıt pompa fiyatları arasında farklılıklar görülebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde bu farklar belirgin. Bu durum, tüketicilerin tercihlerini etkileyen önemli bir faktördür.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, motorin ve benzin alımında dikkat çekiyor. Araç sahiplerinin bütçelerini doğrudan etkileyen bir konudur. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler arasında fiyat farklılıkları mevcut. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, serbest piyasada oluşan fiyatların yanı sıra, bayilik sözleşmelerini de etkiliyor. Akaryakıt alırken, çeşitli bayilerin ve bölgelerin fiyatlarını karşılaştırmak önem taşıyor. Tüketiciler için en uygun fiyatı bulmak kritik bir hale geldi.