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Akaryakıt fiyatları! 26 Ekim Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatı 76.27375 TL, motorin fiyatı ise 96.765 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları, lokasyon ve bayi etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Tüketicilerin uygun fiyatları bulmak adına akaryakıt fiyatlarını karşılaştırmaları önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 26 Ekim Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 76.27375 TL’dir. Motorin fiyatı ise 96.765 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, akaryakıt sektöründeki değişimleri göstermektedir. Yakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarıyla birlikte dalgalanmaktadır. Yerel ekonomik faktörler de bu dalgalanmalara etki etmektedir. Tüketiciler, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkileyen bu unsurlara dikkat etmelidir. Kullanıcıların bu fiyat değişimlerine hazırlıklı olması önemlidir.

Türkiye’nin büyük şehirleri İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. Bu farklılık, bayilerden ve lokasyonlardan kaynaklanmaktadır. Akaryakıt fiyatları sürekli değişmektedir. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu da farklı satış noktalarında fiyat farklılıkları yaratabilir. Tüketicilerin akaryakıt alırken, fiyatları karşılaştırması faydalı olacaktır. Bu şekilde en uygun fiyatı bulabilirler.

Akaryakıt fiyatları! 26 Ekim Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.77
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
51.62
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
72.14
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
55.77
Gazyağı
99.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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