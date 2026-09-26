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Akaryakıt fiyatları! 26 Eylül Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatı 80.40 TL, motorin fiyatı ise 93.44 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve arz-talep dengesine göre dalgalanmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 26 Eylül Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 80.40125 TL, motorin fiyatı ise 93.44 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tüketicilerin bütçelerini doğrudan etkilemektedir. Benzin ve motorin fiyatları, arz-talep dengesine göre belirlenmektedir. Ayrıca, uluslararası petrol fiyatlarının da etkisi büyüktür. Motorin kullanıcıları, bu durumu dikkate almalıdır. Tarım ve taşımacılık alanında maliyet hesaplamalarını gözden geçirmeleri gerekmektedir.

Akaryakıt pompa fiyatları, büyük şehirlerde önemli farklılıklar göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde belirgin değişiklikler gözlemlenmektedir. Bu şehirler arasında bayi bazında fiyat farkları ortaya çıkmaktadır. Dağıtıcı firmaların bayilerine belirlediği tavan fiyatlar da bu farklılıkların bir parçasıdır. Akaryakıt tüketicileri, piyasa dinamiklerine dikkat etmelidir. Fiyat değişimlerini izleyerek uygun alım kararları vermelidir. Araştırmalarını sürdürmeleri gereklidir.

Akaryakıt fiyatları! 26 Eylül Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
93.44
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.4
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
47.6
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
69.54
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
50.75
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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